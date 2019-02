Raamat, mille ettelugemine uinutab lapse paari minutiga

Raamatu nimeks on «The Rabbit Who Wants To Fall Asleep» («Jänes, kes tahab magama jääda») ja selles kasutatakse erinevaid psühholoogilisi tehnikaid, mis soodustavad lapse uinumist. Näiteks peab lapsevanem lugemise ajal vahepeal haigutama ja kõik kaldkirjas olevad sõnad tuleks lapsele ette lugeda väga aeglaselt ning pehme hääletooniga, kirjutab Woman's Day.

Ehrlin, kes on varemalt kirjutanud mitu enesearengu ja juhtimise raamatut, ütles hiljuti antud intervjuus, et sai lasteraamatu koostamiseks inspiratsiooni ühe pikema autosõidu ajal, kui tema ema jäi kõrvalistmel magama. «Hakkasin mõtlema, kuidas ma saaksin oma meetodeid kasutada selleks, et aidata lastel lõõgastuda,» selgitas ta.

Ehrlini sõnul aitab hääletooni muutmine ja ka haigutamine lapsel tunda, et ta on osa loost ning laps uinub koos väikese jänesega. Raamatus on näiteks sellised tegelased nagu Onu Haigutus ja Unine Öökull.