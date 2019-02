Uuring: lugemishuvilised on paremad sõbrad

Greatist vahendab väljaandes Plos One avaldatud uuringut, mille järgi on ilukirjanduslikke teoseid lugevad inimesed teistest kaastundlikumad ning seega ka paremad suhtlejad. Uuringuga leiti, et inimesed, kes loevad palju, on empaatilisemad kui need, kes loevad mitteilukirjandust või ei loe üldse.