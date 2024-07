LASTEAED NÕUKOGUDE AJAL «Mõtlesin küll, et nüüd pannakse mind lastele vale õpetuse andmise eest pokri!»

Kord tahtsin tutvustada rebast. Kõige parem vaatluse koht oli Vanemuise tänaval asuv zooloogiamuuseum. Otsustasin lastega sinna minna. Mul oli parajasti nelja-aastaste rühm. Muuseumi topisteruumis olid esmalt eksponeeritud kaks suurt «metsapulli» ettepoole suunatud suurte sarvedega! Mul tuli siis lastele eelnevalt selgitada, et keegi kartma ei hakkaks: «Neid loomi, keda te seal näete, pole vaja karta. Nad on haiguse tõttu ammu surnud. Kõik inimesed ei saa aga loomaaeda neid vaatama minna. Nii ongi nende haigete ja surnud loomade nahk vatti täis topitud ja siia kõigile vaadata toodud.»

Kaelkirjaku jala peal oli õmblus ka hästi näha! Mitte ükski laps ei hakanud nutma ega kartnud! Nii saime peale rebase vaadata ka hunti, karu, jänest ja teisi piltidelt tuntud loomi. Tagasi tulime mööda Riia maanteed. Kui me EPA majast möödusime, küsis väike Tiina järsku suurt Lenini ausammast nähes: «Tädi Eva, kas see on Lenini täistopitud nahk!?» Mõtlesin küll, et nüüd pannakse mind lastele vale õpetuse andmise eest pokri! Selgitasin siis jälle, et tarkadele inimestele tehakse tihti nende meelespidamiseks hoopis kivist ausambaid.