Beebile raamatu lugemisel on reaalne kasulik mõju

Independent vahendab möödunud nädalal konverentsil Paedriatic Academic Societies Meeting esitatud uuringut, mis viitab, et juba beebidelegi lugemine aitab arendada nende keele- ja lugemisoskust, mis avaldub küll neli aastat hiljem, enne kooliminekut.

Selle järelduseni jõudsid uurijad pärast 250 ema ja beebi jälgimist 4,5 aasta jooksul. Nad vaatlesid laste sõnavara ning võrdlesid, kas emad olid neile ette lugenud ning samuti seda, kuidas lugemine toimus – kas lapsed osalesid aktiivselt, kas juttude sisu arutati jne. Selgus, et üsna täpselt sai ennustada nelja-aastaste laste lugemisoskust selle põhjal, milline oli beebieas neile ette lugemise kvaliteet ja kvantiteet.

Uuringu juhi sõnul on leiud väga põnevad, kuna viitavad, et väikelastele, ka beebidele ettelugemisel on pikaajalised positiivsed mõjud.