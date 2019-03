Harjumus, mis ühendab intelligentseid inimesi

Digitaalne reaalsus on midagi, mis mõjutab meie igapäevaelu. Me tunneme pidevalt vajadust olla ühenduses ja saadaval. Siiski mõjub see tegelikult negatiivselt mitmele aspektile meie elus. Palju lihtsam on «kaduda» sotsiaalmeediasse, kui teha midagi, mis nõuab süvenemist ja annab elule rohkem väärtust.

Litsentseeritud nõustaja Matthew Jones kirjutab Inc.com vahendusel, et ta soovitab oma klientidele vähendada aega sotsiaalmeedias ja pühenduda rohkem aega sellele, et ellu viia oma unistusi. Jones uuris oma doktoritöö raames eri elualade liidreid ja tippjuhte ning see õpetas talle ühte asja.

Kõik intelligentsed inimesed loevad. Ta leidis, et kõik need, kes muudavad oma erialal maailma, loevad raamatuid.

Teadlased on leidnud, et lugemine parandab suulist eneseväljendust, üleüldist intelligentsust ja teravdab mälu. Lisaks veel on leitud, et lugemine aitab vähendada stressi ligi 68 protsendi võrra.