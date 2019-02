Kolm nippi, kuidas tekitada lapsel ja teismelisel lugemishuvi

Lapsed puutuvad tihti juba päris väiksena kokku eri nutiseadmetega, mis iseenesest ei ole halb seni kuni püsib tasakaal. Tasakaal on aga kiire kaduma virtuaalse reaalsuse suurtes avarustes. Mis on aga need nipid, kuidas inspireerida lapsi ja noori rohkem lugema? Apollo pani kokku koostöös Eesti Lastekirjanduse Keskusega mõned lihtsad soovitused ja nipid, kuidas sammuke sellele eesmärgile lähemale astuda:

1. Ole eeskujuks ja loo soodne keskkond

Ei ole saladus, et väikelapse puhul mõjutab lapse huvi kirjanduse vastu enim perekond ja kasvukeskkond. Selleks, et lapsed ei loeks kirjandust vastumeelselt, peaks tal olema eeskuju lugeva lapsevanema või teiste pereliikmete näol. Väga hea moodus pisipõnnidele tutvustada raamatumaailma on ka ettelugemine. Ettelugemine arendab ja rikastab pisikese inimese sõnavara ja maailmatunnetust. Kui kodus raamatuid ei loeta, siis on ka lapsel side raamatutega raskem tekkima. Teismeliste ja noorte puhul on autoriteedid samuti olulised. Lugemine on edu võti. Näiteks paljud noored ei tea, et üliedukas Bill Gates, kes on mänginud olulist rolli infoajastu käivitamisel, pühendab väga palju oma ajast just lugemisele. Lugemine arendab noore inimese iseseisvat mõtlemist ning maailmapilti.

2. Kannatlikkus ja loovus

Parima tulemuse annab loovus. Väikelapse puhul tasub sisse tuua mänguelement – joonista lapsega tegelaskujusid raamatust, korralda lihtsaid võistlusi, visualiseeri. Raamatuloo visualiseerimine on aktuaalne nipp ka teismeliste puhul. Tänapäeva noori iseloomustab tehnoloogiateadlikkus, suhtlushuvi ja omaalgatuslikkus. Kasuta ära fakti, et raamat ja film täiendavad üksteist. Ideaalne võimalus lapsevanemale suunata noor inimene lugema on läbi raamatu ainetel valminud filmide. Kinodes on võimalik kogeda tänu heli- ja visuaalefektidele kõike hoopis teisel tasandil. Tihti läheb nii, et huvi raamatu vastu tekib siis kui on tutvutud selle ainetel tehtud filmiga. Teismelisi võib ka köita rohkem variant lugeda raamatuid e-lugerist, mis pakub ahvatlevat valikut ja mugavat võimalust igal ajahetkel kõige uuemad e-raamatud üle Wifi vaid ühe klikiga alla laadida.

3. Lase teha ise enda valikuid

Ära sunni last lugema raamatuid, mis talle üldse ei meeldi. Esimene tõsisem kokkupuude raamatutega ei tohiks toimuda läbi sundimise, muidu on tulemuseks vastupidine efekt. Pigem külasta koos lapsega regulaarselt raamatupoode / raamatukogusid, õrnalt suunates last kuid lastes teha tal endal oma valik. Iga laps on eraldiseisev isiksus oma huvide, maitse ja eelistustega. Antud põhimõte kehtib nii väikeste kui suurte puhul võrdselt. Lugemishuvi ja harjumust on võimatu tekitada läbi sundimise ja raamide seadmise. Paremaid ja püsivamaid tulemusi annab järjekindel eeskuju, suunamine ja soovitamine.

Milliste raamatutega võiksid aga eri vanuses lapsed sellel suvevaheajal tutvuda natuke põhjalikumalt? Suvi annab võimaluse läbi lugeda kõik raamatud, mis on veel avastamata. Apollo ja Lastekirjanduse Keskuse spetsialistid koostasid järgmise soovitusnimekirja suviseks lektüüriks:

0–7-aastastele:

Gemma Merino «Lammas, kes haudus muna»

Ellen Niit «Onu Ööbik Öösorri tänavast»

Tiina Nopola «Siiri lood»

Timo Parvela «Pate jalgpalliraamat»

Aino Pervik «Sinivant joonistab»

Epp Petrone «Lennukiga lõunamaale»

Kätlin Vainola «Nähh Pariisis»

Andrus Kivirähk «Oskar ja asjad»

Ilmar Tomusk «Triinu tomat»

8–12-aastastele:

Kaleb Crisp «Ainult mitte Ivy Pocket»

Roald Dahl «Poiss. Lapsepõlvelood»

Kairi Look «Härra Klaasi pöörane muuseum»

Katarina Mazetti «Isad ja piraadid»

Yvette Żółtowska-Darska «Ibra»

Ilmar Tomusk «Seiklused paralleelmaailmas»

Jaanus Vaiksoo «Kolm sügist»

David Walliams «Rotiburger»

Mika Keränen «Jõmmu»

Noortele (13+):

Sara Barnard «Ilusad katkised asjad»

Kathleen Glasgow «Katkine tüdruk»

Margit Sarapik «Õhku joonistatud naeratus»

Holly Smale «Mina, nohik»

Lauren Oliver «Pandemoonium»