Õhtu säravate ja teatraalsete Tšehhi transvestiitidega

Järsku kõlavad esimesed valjud taustamuusika helid. Tunnen ära kaheksakümnendate algupoole Tšehhoslovakkia hiti «Sladké mámení» («Magus ahvatlus»), popidiiva Helena Vondráčková esituses. See kuldses eas daam on tšehhi popmuusika raudvara, igihaljas blond ja särava naeratusega peavoolu estraaditäht, kes juba sotsialismiajast, kuuekümnendatest saadik väsimatult kontsertidel tuuritab ja plaate välja annab. Nii nagu teine Tšehhi raudvara ja iidol Karel Gott.

Ma ei saagi täpselt aru, kas rahvas võtab sedalaadi üritust siiralt kui kvaliteetset meelelahutust või on mõni ka skeptilisemalt meelestatud, et «no mis sealt nüüd tuleb». Kontrast väliselt säravate transvestiitide ja ümbritseva interjööri kodukootuse vahel on suur. Igatahes Lucie paistab samamoodi nagu paljud pealtvaatajad toimuvale rõõmsalt kaasa elavat ja ütleb tunnustavalt: «Päris hästi teevad järele ju!»

Jah, tuleb tunnistada, et väline külg ja tantsuliigutused on esinejatel tõesti lihvitud ja kohati viimase vindi peale keeratud. Nad on teatraalsed, kohati meelega koomilised ja ülepakutud, suhtlevad edevalt pealtvaatajatega, ja see haarab publiku hästi kaasa.