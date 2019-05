Mees, kes leidis lõunapooluselt vaikuse

Saavutusi ja ameteid on 1963. aastal sündinud Kaggel mitme inimese jagu. Ta on matkaja, jurist, kunstikoguja, Rolexi modell, filosoof, kirjastaja, kirjanik, isa. 1990. aastal vallutas mees ühes Børge Ouslandiga põhjapooluse. Nad olid esimesed, kes sellega omapäi, see tähendab toetuseta hakkama said. Mõni aasta hiljem rühkis Kagge raadioühenduseta ja täielikus vaikuses 50 päeva jooksul 1310 kilomeetrit läbides lõunapoolusele. 1994. aastal tõusis ta Mount Everesti tippu ja temast sai esimene nn kolme pooluse väljakutse läbinud inimene.