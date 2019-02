Kuidas olla lapsele toeks raamatute lugejaks kasvamisel?

Lugemisrõõm toob enesega lisaks kaasa nii mõndagi kasulikku: täieneb sõnavara, paraneb õigekiri, lugeja saab palju teada erinevate maade, rahvaste, maailma ja inimeste kohta. Lisaks uutele teadmistele arendab lugemine, eriti just noortel, tuntavalt ka isiksuseomadusi. Mitmed uuringud kinnitavad, et palju lugenud lapsed on enesekindlamad, julgemad, empaatilisemad – nad on hinnatud sõbrad, kellega on huvitav rääkida ja aega veeta.

Lugemishuvi tekitamisel ja selle hoidmisel on üks olulisemaid komponente lapse kasvukeskkond. Kui kodus raamatud puuduvad, neid ei loeta ja neist ei räägita, on lapsel väga keeruline kirjandusilmaga kontakteeruda. Määravat rolli mängib siin täiskasvanute isiklik eeskuju. See võiks väljenduda mitte niivõrd sõnades kui just tegudes. Seepärast tuleks vanematel lugeda ka lapse nähes, mitte ainult öösiti, kui lapsed juba magavad. Emad-isad võiksid uppuda raamatusse ja mitte lasta end lugemise juurest kergesti ära meelitada. Öeldes lapsele: oota natuke, mul on nii põnev koht, et ma ei saa kohe kuidagi pooleli jätta, näitad, et kirjandus köidab ka sind. Samas annab see vanemale võimaluse hiljem rääkida lapsele oma lugemiselamusest.

Kui tahame, et lapsed raamatuid rohkem kätte võtaks, tuleb raamatud teha sama kergesti kättesaadavaks nagu nutitelefon ja lugemine sama mugavaks ja mõnusaks kui näiteks telerivaatamine. Lubage lastel lugeda pikutades, lugemise ajal miskit head näksida, süvenemist mitte segavat muusikat kuulata vmt. Mitte mingil juhul ei saa õigeks pidada lapse lugemiseks laua taha toolile istuma sundimist. Raamatuid tuleb küll kenasti hoida, kuid ärge kartke nende kulumist. Milleks muuks kui lugemiseks neid siis tehakse!

Kui vähegi võimalik, ei tohiks lapse lugemist katkestada. Ehk annab planeeritud poeskäiku või õueminekut pisut edasi lükata? Samuti ärge keelake lastel hilise kellaajani voodis raamatuid lugeda. Võibolla on just teie lapsele vajalik mõnus kodune vaikus ja akna taga valitsev pimedus, et lugemispisikuga nakatuda.

Hea võimalus lapse lugemishuvi hoidmiseks on koju lasteajakirja tellimine: pisematele Mesimumm, suurematele Täheke ja Hea Laps. Lapsele meeldib leida oma nimele tulevat ajakirja postkastist, ühtlasi on see ka lapsevanemale meeldetuletuseks, et laste lugemine on tähtis ja tore.

Sama oluline kui raamatute lugemine on ka nendest rääkimine ning seda osa lugemisprotsessist ei tohiks mingil juhul alahinnata. Lapsele võiks vestluse käigus esitada võimalikult avaraid küsimusi, kutsuda teda leidma paralleele teiste teoste ja eluga, jagada enda kogemusi ja lugemiselamusi. Värskelt loetud raamatute üle arutlemine annab lastele teada, et nende lugemine on vanemale tähtis, aitab lastel toime tulla tekstist saadud emotsioonidega ning on vanemale suureks abiks lapsele lugemisvara valides.

Kuidas leida üles just need kirjanduslikult väärtuslikud ja last kõnetavad raamatud?