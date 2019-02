Pulmade ettevalmistus Egiptuse moodi: kehakarvade piiramisest ei pääse ka mehed

Kui mehed on pulmade eel nagu rahu ise, siis naiste jaoks on pulmapäev raske tööpäev ilusalongis. Ilusalong, kuhu saabume, asub diskreetselt kortermaja pika koridori lõpus. Eesruumis tervitab meid noorem mees, kes juhatab punase sametkardina taga asuvasse juuksurisalongi. Siin aga teekond veel ei lõpe, Salwa haarab mul käest ja me jalutame teisegi sametkardina taha. Salongi kõige tagumises osas asub täielik naiste buduaar. Roosades toonides ruumis sagib hulk ilma pearättideta naisi. Mõni neist kannab kaunist sädelevat peokleiti. Pulmakleidis neiu nõjatub mugavalt juuksuritoolile, kus jumestuskunstnik talle vist küll juba kolmandat jumestuskreemikihti peale hajutab. Tema kõrval eemaldatakse järgmiselt naiselt niiditehnikas ülikiirete liigutustega kulmukarvu. Egiptlannad eemaldavad pulmapäevaks kõik kehakarvad, väljaarvatud kulmud ja juuksed. Jah, eemaldatakse tõesti absoluutselt kogu ülejäänud karvkate. Kehakarvade eemaldamiseks kasutavad siinsed naised sugaring-tehnikat, mis tähendab, et soovitud nahapiirkonnale pannakse suhkrubaasil valmistatud tihke ja kleepuv mass, mis kinnitub karvade külge. Seejärel surutakse selle peale spetsiaalne epileerimispaber ja kiire liigutusega eemaldatakse nahalt kõik liigne. Selline karvaeemaldusviis leidis esmakasutust juba umbes paar tuhat aastat eKr. Moslemitel on komme eemaldada karvu iga neljakümne päeva tagant. Omad reeglid on ka meestel, kes küll ei epileeri kogu keha, kuid teatud piirkondadest, näiteks kube, kaenlaalused ja habe, tuleb karvad lühikeseks lõigata. Vanasti tehti seda eelkõige hügieenikaalutlustel, aga tänapäeval on see pigem tava, mis on peamiselt edasi kandunud just pulmadega seotud toimingutesse.