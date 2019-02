Kaja Kallas esitleb Viljandis Euroopa Parlamendi telgitaguseid paljastavat raamatut «MEP»

MEP ehk Member of European Parliament on tiitel, mida Kaja Kallas kandis nelja aasta jooksul. Tema uues päevikuna koostatud raamatus vahelduvad eraelulised ja tööalased sissekanded, mis annavad mitmekesise, elava ja ilustamata pildi Euroopa Parlamendi liikme elust ja tööst. See on esimene eesti keeles ilmuv avameelne pilguheit Euroopa Parlamendi telgitagustesse.