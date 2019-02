Georg Kirsberg esitleb seikluslikku elulooraamatut Jüri Toomepuust

Jüri Toomepuu põgenes 1944. aastal peale märtsipommitamist paadiga Rootsi ja sealt edasi Ameerikasse. Veel illegaalse migrandina läks ta Korea sõtta, kus tegi üle 150 luurekäigu vaenlase tagalasse, mille eest omistati talle ohvitseri auaste ning USA kodakondsus. Vietnami sõjas osales ta kopteri piloodina, tuues vietkongide kuulipilduja tule alt välja mudasse kinni jäänud USA majori, mille eest talle omistati Au Medal, mis on kõrgeim auaste isikliku vapruse eest, mida keegi eestlane iial saanud on. Huvitavaid seiku tema elus on olnud veelgi, nagu elamine 1960ndail Alaskal ja Iraanis enne 1979. aasta revolutsiooni ning osalemine taasloodud Eesti poliitikas, kus ta täitis eksiilvalitsuse viimase sõjaministri rolli ning valiti parlamenti.