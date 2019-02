Kuu raamat: «Põhjamaad. Ühe regiooni portree»

«Kaks suurt, kaks väikest ja üks hoopis kaugel eemal. Nii võiks lühidalt iseloomustada Põhjalas sajandeid kehtinud võimusuhteid. Kui Taani ja Rootsi kuulusid Euroopa võimumängudes pikka aega suurtegijate hulka, oli Norra – ja veelgi enam Soome – 20. sajandi alguseni oma võimsa naabri ripatsiks. Island asub aga nii kaugel eemal, et teda puudutasid Põhjala sündmused vaid tinglikult – eelkõige siis, kui ta Taani juurde kuuluvana selle saatusest sõltus.» Rasso Knoller

Eestlastena peame ennast osaks Põhja-Euroopast ja arvame, et tunneme Põhjamaid hästi. Vähemalt Soomet ja Rootsit. Norra, Taani ja Island jäävad juba kaugemale ning Fääri saared ja Gröönimaa on hoopis eksootilised paigad. Kui hästi me oma põhjamaiseid naabreid aga ikkagi tunneme?