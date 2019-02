Endist New York Timesi toimetajat süüdistatakse plagieerimises

Endist New York Timesi toimetajat ja Wall Street Journali reporterit Jill Abramsoni süüdistatakse selles, et ta on oma uues raamatus «Merchants of Truth: The Business of News and the Fight for Facts» kopeerinud lõike teiste autorite töödest.

Ambramsoni raamat uurib nelja meediaettevõtte, The New York Timesi, The Washington Posti, Buzzfeedi ja Vice Newsi hingeelu ning analüüsib, kuidas on tehnoloogia areng mõjutanud ajakirjanduse standardeid, edastab Bookstr.

Esimesena süüdistas Ambramsoni plagieerimises Vice’i reporter Michael C. Moynihan, kes kirjutas Twitteris, et tema kollegi töö kohta esineb raamatus faktivigu. Lisaks leidis ta, et mitu lõiku tulevad talle väga tuttavad ette, sest need sarnanevad varem teistes ajakirjades avaldatule. Moynihani säuts levis kulutulena edasi. Pärast seda on ta Twitteri vahendusel viidanud veel mitmele probleemsele kohale Jill Abramsoni raamatus.

So...Jill Abramson's book has finally hit bookstore shelves. A few weeks ago, reading a galley copy, I noticed an egregious error about my colleague @adrs. She tweeted it out, a shit storm followed, Abramson corrected the mistake. — Michael C Moynihan (@mcmoynihan) February 6, 2019

Jill Abramson ütles aga Fox Newsile, et tema ei ole midagi plagieerinud ja lubas oma töö üle vaadata, et viidatud vead ära parandada. Lisaks avaldas ta Twitteris arvamust, et tema raamatu ründamine peegeldab Vice’i töötajate kurbust ning tema portree uudistetoimetuse tööst on tasakaalustatud.