Kirjandusfestivali HeadRead tänavuste väliskülaliste seas on Julian Barnes ja David Lagercrantz

Teiste seas on HeadRead festivalil rõõm tervitada mainekat ja armastatud inglise kirjanikku Julian Barnesi. Dan Kavanagh varjunime all ka krimiromaane avaldanud Barnes sai maailmakuulsaks 2011. aastal, kui tema romaan «The Sense of an Ending» («Kui on lõpp», 2013, tlk. Aet Varik) võitis maineka Man Bookeri kirjandusauhinna. Ehkki teda peetakse just lühivormide meistriks, on tema bibliograafias kolm romaani, neist viimane, traagiline armastuslugu, «The Only Story», ilmus alles mullu. Eesti keeles on peagi ilmumas ka romaan «Aja müra» (tlk Aet Varik).