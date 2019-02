Mänguasjamuuseum andis juubeliaastal välja lasteraamatu lumekruupidest

Fotograaf Siim Vahuri ja mänguasjamuuseumi arendusjuht Marge Pärnitsa kokku pandud fotolavastustes tegutsevad karud, jänesed ja koerad on igapäevaselt enamasti hoidlates peidus. «Tahtsime näidata pigem neid esemeid, mida sageli pildistamiseks piisavalt atraktiivseks ei peeta: lihtsaid plastmassist kalu, vana natuke kulunud kastekannu või veidrat trikood kandvat kummikoera,» selgitab Marge Pärnits. «Meid paelus mõte, et tegelikult võib iga laps raamatu eeskujul kodus võtta oma mängukassi või mängutraktori ja teha uhke pildi. Kõik muuseumi kogusse kuuluv pole ju ainult väga vana või erakordselt haruldane.»

Raamatus on kümme väikest lugu, mille peategelasteks on muuseumis elavad mängukarud Nässu ja Lillekäpp. Karud peavad aru, milline amet võiks ühele mängukarule kõige paremini sobida ning muuhulgas loevad natuke ka luuletusi. Raamat lõpuks saab selgeks, milline amet neile kõige rohkem mokkamööda on ning kas lumekruubiputru jagub märtsikuuni.