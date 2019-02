Ilmus vahva raamat «43 trikki koertele»

Koerte õpetamine on Krista Laanetile hobi ja kirg. Huvi trikkide vastu tekkis tal kunagi oma koeraga kutsikakoolis käies.

Krista Laanet usub, et enamik koeri on õpihimulised, sest neile meeldib koos peremehega aega veeta ja tähelepanu kogeda, mõnus treening on neile nagu meeldiv ja arendav mäng. Omanik aga õpib koos tegutsedes oma lemmikut paremini mõistma ning talle sobivaid tegevusi leidma. Õppimine teeb koera õnnelikuks ja tema omaniku uhkeks!