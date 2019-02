Kirjandusfestival HeadRead üllatab põnevate külalistega

Tallinna kirjandusfestivalile HeadRead on sel aastal taas oodata nimekaid kirjanikke ja kirjandusmaailmas mõjukaid nimesid. Oma tulekut on kinnitanud Prantsuse-Maroko kirjanik ja ajakirjanik, maineka Goncourt’i auhinnaga premeeritud Leïla Slimani. Kirjanduse juurde jõudis Slimani pärast Araabia kevade kajastamist 2011. aastal ja sellele järgnenud vahistamist Tuneesias. Oma romaanide juures lähtub Slimani rahvusvahelist üldsust raputanud skandaalidest nagu Dominique Strauss-Kahni ahistamissüüdistused («Dans le jardin de l’ogre», 2014) ja mõrtsukalike lapsehoidjate juhtumid («Chanson douce», 2016. Eesti keeles «Hällilaul». Tänapäev, 2018, tlk. Sirje Keevallik).

Tallinna tuleb ka Ian Thomson – Eesti juurtega tõlkija, kirjanik ja ajakirjanik, kes on teinud kaastöid sellistele väljaannetele nagu The Guardian, The Independent ja Times Literary Supplement. Praegu on Thomson õppejõud East Anglia Ülikoolis. Tema töödest on kõige enam tähelepanu pälvinud natside koonduslaagrist pääsenud Itaalia kirjaniku Primo Levi elulooraamat (2002, uustrükk 2019).