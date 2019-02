Kuus märki, et sa oled leidnud raamatukoist hingesugulase

Bookster toob välja kuus märki, mis kinnitavad, et sõber kes loeb, loeb eriti palju.

Ta on lugenud sinu lemmikraamatuid. Kutsud sõbra külla ja tal lähevad su raamaturiiulit nähes silmad särama. Tuleb välja, et ta on sinu valikust juba nii mõndagi lugenud.

Ta saab aru, et raamat on kõige parem. Teil on ühine veendumus, et raamat on kõige parem meelelahutuse vorm. See on alati parem kui film või sari. Olgu, peaaegu alati.

Te räägite päriselt raamatutest ja arvustate neid. Vähe on inimesi, keda huvitab sisukas analüüs hiljuti loetud raamatust. Seda väärtuslikum on see sõber, kes seda kuulab ja kaasa räägib.

Tal on samasugune nõrkus raamatute ostmise vastu nagu sinul. Te ei tule teineteisele sugugi kasuks, kui on vaja raha kokku hoida ja mitte osta uusi raamatuid. aga vähemalt te teate alati, mida teineteisele kinkida.

Kui raamatust on tehtud film, tahate te seda koos vaadata. Sest siis saab kohe arutada, kui hästi see välja kukkus, või halb see oli.