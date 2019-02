J.D. Salingeri pere avaldab 50 aasta jagu autori salajaseks jäänud teoseid

Matt Salinger rääkis väljaandele The Guardian, et isa palus tal oma teosed kokku võtta ja avaldada. «Ta teadis selle töö ulatust ja et sellega läheb kaua aega,» selgitas Matt Salinger, kes lubas koos Salingeri lese Colleen O’Neilliga anda endast kõik, et teha võimalikult kiiresti. «Me räägime kellestki, kes kirjutas viiskümmend aastat ilma midagi avaldamata, seega on materjali väga palju.»

Avaldamata tööde kohta Matt Salinger vihjeid ei andnud. Küll aga oletas ta, et pühendunud lugejad võtavad selle «tohutult hästi vastu». «See mõjutab neid nii, nagu iga lugeja loodab, et teda mõjutatakse, kui ta raamatu avab,» lubas kuulsa kirjaniku järeltulija ja täpsustas, et need lood ise inimest ei muuda, kuid võivad mõjutada muutusele. «Kui mu isa rääkis, et kõik, mis tal on öelda, on tema loomingus, siis uskuge mind – seal see on.»