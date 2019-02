George R. R. Martini naine ähvardas mehe maha jätta, kui tema lemmiktegelane surma saab

Kuigi fännid (ja isegi teadlased) on hakanud väga osavalt ette ennustama, millised tegelased millal surma saavad, ei tee see oma lemmiktegelase poolehoidjale olukorda eriti kergemaks. Nii televaatajad kui lugejad on tegelastele nõnda pikka aega kaasa elanud, et mõned inimesed on alla kirjutanud palvekirjadele teatud tegelasi ellu jätta või isegi surnust tagasi tuua.

Tuleb välja, et George R. R. Martini naine Parris McBride on sama pühendunud fänn, kes ei talu mõtet, et tema lemmiktegelased võiksid enne sarja lõppu surma saada, kirjutab Mental Floss.

Kuigi telesarja juhid David Benioff ja D.B. Weiss on tegelaste surma osas raamatust üksjagu kõrvale kaldunud, on õed Arya ja Sansa Stark siiani elus. Just Starki õed on McBride’ile enim hinge läinud. Kohe nii väga, et ta olevat ähvardanud kirjaniku maha jätta, kui kumbki õdedest oma lõpu leiab.

«George’i naine ütles päriselt, et kui Arya või Sansa surma saavad, siis jätab ta tema maha,» ütles näitlejanna Maisie Williams 2015. aastal. «Mina aina naeratan ja ütlen: «Kui sa tahad oma naisega jääda, siis pead mind ellu jätma!»» naeris ta.

Martin ise heitis selle üle nalja ka 2016. aastal Mehhikos paneelis vesteldes, kus tunnistas, et tema naisel on oma lemmiktegelane. «Ja ta on ähvardanud mind maha jätta, kui ma selle tegelase ära tapan. Nii et ma pean sellega väga ettevaatlik olema.» Kirjanik ise ei öelnud, millise tegelasega on tegu, aga oletatakse, et juttu on siiski vaid Aryast, mitte Sansast.