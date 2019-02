Raamatukogu, kus saab raamatuga pimekohtingule minna

USAs asuva Roanoke maakonna avalikus raamatukogus saab laenutada raamatuid, mille kaaned on erilisse paberisse ära pakitud. Lugejale on jäetud pakkepaberile vaid väike silt, millele on märgitud teose žanr. Kattepaberit ei tohi lugeja ära võtta enne, kui ta on raamatu juba endale koju laenutanud, edastab Bookstr.