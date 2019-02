Viis raamatut armastusest, mida valentinipäeval lugeda

Kristiina Ehin «Aga armastusel on metsalinnu süda»

Osa inimesi on nagu metsalinnud, kes otsivad varjulist paika, hoiavad ja armastavad, teised on aga nagu tuuli trotsivad merelinnud, kes loovad oma maailma, olgu või veeuputus. Ent ainult üksikud meist on vabad ja vabad on enamasti üksikud ...

Kristiina Ehini kaheksas luulekogu räägib suhetest ja üksindusest, metsast ja merest, ahnusest ja armastusest. See on lüüriline ja peamiselt riimiline, ent ka sotsiaalse antenniga raamat, milles autor mõtestab oma ainukordset elukogemust keset ajavoolu ja inimesi, püüdes tundliku kujundi kaudu ühendada argist ja müütilist maailma.

Tina Turner «Minu armastuse lugu»

Tina Turner − rock’n’roll’i kuninganna ja elav legend – räägib selles raamatus väga avameelselt oma elust, kõigist katsumustest, võitlustest ja võitudest alates Tennessees Nutbushis veedetud lapsepõlvest kuni lauljakarjääri alguseni koos Ike Turneriga ning sealt edasi tema 1980. aastatel saabunud erakordse eduni. Ta räägib, milline oli elu laval muusikatööstuse suurimate staaride − Mick Jaggeri, Keith Richardsi, David Bowie, Beyoncé jpt − kõrval ning kirjeldab, kuidas ta kohtas 1986. aastal ootamatult oma elu armastust ja temaga 27 aastat hiljem abiellus. «Mõnikord saabub suurim õnn täpselt siis, kui oleme suutelised seda väärikalt hindama,» ütleb ta. Viimastel aastatel on kuulsat lauljannat tabanud mitmed tervisehädad ja isiklikud tragöödiad, kuid nendest hoolimata on ta suutnud oma erakordse eluteekonna peale mõeldes ka kõige rängematel hetkedel elust ilu ja tähendust leida. «Minu armastuslugu» on rabav ja inspireeriv lugu naisest, kes julges astuda üle kõigist tema ette seatud piiridest. See on tulvil Tinale iseloomulikku vastupidavust, energiat, südikust ja elujanu ning on sama kaasahaarav ja hingestatud kui kõik Tina suured hitid.

Tiina Tiitus «Armastuse varjatud saladused»

Tiina Tiitus on tuntud isikliku arengu ja suhtenõustaja ning oodatud lektor. Oma teises raamatus käsitleb ta ausalt ja julgelt eelnevate põlvkondade raskeid kogemusi, mis kajavad meie tänastes suhetes. Ta läheneb mehe-naise ja vanema-lapse suhetele uudse nurga alt, raputades õige-vale ja hea-halva uskumusi.

Mis on armastus? Kas tahaksid oma kallimaga olla elu lõpuni õnnelikult koos? Kas armastus on igavene? Raamat, mida sa käes hoiad võib muuta su arusaama armastusest. Saad teada, miks suhted ei toimi, kuidas meile antakse üle sadu põlvkondi juurdunud uskumused armastusest, võimust, allumisest ja oma eluga hakkamasaamisest. Võid teada saada, et su senised enesestmõistetavused ei pruugi olla sinu omad. Kõik meie kannatused saavad alguse lapsepõlvest, suhetest oma vanematega. Nemad omakorda on saanud need oma esivanematelt ja andnud neid automaatselt oma järglastele edasi.