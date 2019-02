Arvustus. Siiras räpasus, puhas siirus

«Ma tahan olla tema» FOTO: Raamat

Neoon Must

«Ma tahan olla tema»

Toimetanud Helle Raidla, kujundanud Jan Garšnek

Hea Lugu, 2017

399 lk

Inimloom on pidevas muutumises. Me püüame kaasas käia selle maailma kiireneva elutempoga, kord end kaotades, siis jälle leides. Või nagu on kirjutanud C. G. Jung: «Me avastame jätkuvalt, et oleme see, too ja veel midagi, ning kogeme vahetevahel suuri vapustusi. See näitab, et alati on osa meie isiksusest endiselt teadvustamata, ikka veel sünnieelses seisundis; me oleme lõpetamata; me kasvame ja muutume.» [1]

Ajastu taak

Meie sügavates hingemaastikes peegeldub ajastu nõdrameelne rägastikuline eluhullus, mis küllap panebki meid sobrama oma «personaalsetes sopaaukudes» (lk 111), harutama lahti «oma mina skisofreenilisi kihte, lõhestunud isiksusi» (lk 155). Aja märgi ja sümptomina on depressioon meis endis, meie lähedastes, võõrastes, aga ka meedias ja kirjanduses, sest kuidagi tuleb ju see õudne kogemus enesest välja saada.

Nii on püüdnud isiklikust kogemusest ja valust kirjutada ka Neoon Must oma debüütromaanis «Ma tahan olla tema». See on lugu depressioonist ja traumast, aga selle kõrval ka eneseleidmisest ja tugevusest, keha ja hinge lõhkisest duaalsusest. Enesehävitamise, apaatsuse ja hulluse kirjeldused vahelduvad sõpruse, uskumise ja õnnelikkuse valemi otsimisega. See püüd on aga jäänud veidi kahvatuks, pelgalt martüüriumist ei piisa, et head raamatut saada – selle positiivset näidet nägime teises 2017. aastal ilmunud romaanis, Maarja Kangro «Klaaslapses» [2] –, midagi peab olema veel. Ka Neoon Musta stiil on depressioonile omaselt irooniliselt humoorikas ning isiklikust valust läbi imbunud.

Peategelane Keira on noor, ilus, kunstnikuloomusega hing, kellele meeldib vormida skulptuure, tantsida unustamiseni, ehitada ägeda disainiga vannitube, flippida sõpradega reaalsusest ära ja seada endale suitsiidseid tähtaegu. Ka raamatu ülejäänud tegelased on detailselt omanäolised ja ühtlasi ühel või teisel moel depressiivsed. Kohtume näiteks andeka fotograafi Toomasega, kes kaotab ühel hetkel võime suhtuda inimestesse siira vaimustusega, kannatab ärevushoogude küüsis ning reisib eneseleidmiseks pooleks aastaks Lõuna-Ameerika vihmametsa, avastades sealt ootamatu ravimina «metsarännakud», ning metsiku hingega Sädega, kel on aeg-ajalt tarvis päris oma ruumi ning kes armastab maalimist, põeb psühhoosi ning vajab haiglaravi. Rikkaliku karakterivaliku juures jääb aga puudu psühholoogilisest sügavusest nende väljajoonistamisel. Depressioon ise on palju mitmekihilisem, kui me siit raamatust lugeda võime. Puudu on «põrgulike» tunnete kaamos, mis inimesi enese küüsi vangistab. See tunnete avarus, kihutamine kiirrongil vastu betoonseina, hulluseni langemine ja siis jälle joovastuses naermine. Seda on, kuid pinnapealsemalt, laskumata detailidesse, mida ma selliselt romaanilt just oodanud oleks!

Tehnoloogia ja evolutsioon