Raamatukogu, mille riiulite vahel saab magada

Book and Bed on nii raamatukogu kui hotell. Raamaturiiulite vahel on hubased nurgad, kus on voodid ja lugemispaigad. Midagi üleliigset selles omapärases paigas ei ole ning nagu nimi Book and Bed ütleb, ongi seal vaid voodid ja raamatud, edastab Book Bub.