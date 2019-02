Merike Krämer Mets esitleb uut luuleraamatut «Läheduse kaugus»

Tonaalsust esitlusele annavad Viljandi Kultuuriakadeemia pärimusmuusika üliõpilased Kelly Veinberg (viiul) ja Kõu Kaur (kitarr). Esitluse viib läbi InspireCom kirjastuse juht Õnne Mets, kes on välja andnud varem ilmunud loomingut Merike Krämerilt.

On luulet, mis annab argiasjadele uue, igavikulise elu. Kuid on ka sellist, mis paneb tunnetama sellesse peidetud igatsust, ootusi ja unistusi, nägema meid ümbritseva maailma harmooniat. Igatsus ise jääb õhuliseks ja saladuslikuks, kuid just sellisena annab lugejale võimaluse seda tema enda tunnetega samastada.