McDonald’s püüab raamatuprojektiga lapsi lugema innustada

«Meil on suur rõõm pakkuda lasteeine juurde nüüd ka raamatuid. Üks meie prioriteete on laste ja perede heaolu ning oleme seisukohal, et lasteraamatute lugemine on miski, mida terve pere saab koos teha, näiteks einestades või laste magamamineku ajal. Lugemine on alati olnud laste arengu ja kujutlusvõime arenemise oluline osa, kuid koos lugemine võib olla ka võimalus, kuidas kiire eluviisiga vanemad saavad oma lapsega rohkem aega veeta ning juttudes ühiselt uusi ja põnevaid maailmu avastada,» rõhutab McDonald’s Baltikumi tegevdirektor Vladimir Janevski.