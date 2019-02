5 kirjandusžanrit, mille pealt teenitakse kõige rohkem raha

The Richest analüüsis müügiandmeid ja kogus infot kõige varakamate kirjanike kohta ning koostas edetabeli žanritest, millega õnnestub kõige rohkem raha teenida.

5. Õudus

Õudusfiktsiooni kõige edukam kirjanik on Stephen King, temale järgneb Dean Koontz. Õudus on kahtlemata väga populaarne žanr, kuigi see on teiste edukate teemavaldkondade kõrval kõige väiksem ning seda käsitletakse ulme alamžanrina. Lugejatele meeldib oma turvalises keskkonnas hirmsaid lugusid lugeda ja selle žanri nautijad on enamasti ka oma lemmikautorite pühendunud fännid. Nii King kui Koontz on mõlemad olnud eriti viljakad kirjanikud.

4. Ulme: imeulme ja teadusulme (science fiction)

Imelood nagu «Harry Potter», «Sõrmuste isand» ja «Näljamängud» on tohutult edukaks osutunud ka kinolinal, mistõttu ei ole üllatav, et ulmežanr palju raha sisse toob. Edukad kirjanikud nagu George R.R. Martin, J.K. Rowling ja paljud teised on esindatud rikaste edetabelites ning neil on fanaatiline lugejaskond. Fännid arutavad nende loomingu üle foorumites, sotsiaalmeedias ja iseloodud veebilehtedel, mis on pühendatud puhtalt fantaasiamaailma analüüsile.

3. Religioon/ vaimsus

Pole uudis, et piibel on bestseller. See on üleilmselt kõige müüdum, kestvam, tõlgitum ja levinum raamat. Žanri alla käivad ka inspireerivad ja vaimseid teemasid käsitlevad raamatud nagu Paulo Coelho «Alkeemik» ja Deepak Chopra teosed. Eneseabiraamatud on tõusnud müügitoppide tippu ja see on kahtlemata valdkond, mis praegu väga kirkalt õitseb ning kirjastusi töös hoiab.

2. Krimi

Sarnaselt ulmega on krimikirjanduse puhul sageli tegi sarjadega, mis tähendab, et lugejad elavad pikka aega kaasa samadele tegelastele. Näiteks Stieg Larsson sai enne surma nii edukakas ja köitis fänne oma loominguga nii jõuliselt, et pole ime, miks David Lagercrantz on pärast tema töö üle võtmist omakorda juba jõukaks ning populaarseks saanud.

1. Romantika/ erootika