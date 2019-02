Eia Uus meenutab: koperdasin Pariisi raamatupoes Lagerfeldile peaaegu otsa

«Minu Prantsusmaa» ja «Aasta Pariisis» autor Eia Uus kirjutas oma Facebooki seinal, et kord, kui Pariisis õhtul raamatupoodi sulgema hakati, peitis ta end viimaste hetkedeni riiulite vahel ja luges, valis. «Kui poe sulgemisest juba aega möödas oli, märkasin, et peale minu on poes veel üks raamatufanaatik. Head teed, härra Karl, järelelus olla hea raamatukogu!» jättis kirjanik moeikooniga hüvasti.

Lithub kirjutab, kuidas 2015. aastal tunnistas Karl Lagerfeld rahvusvahelisel moe- ja fotofestival oma loengus üles, et tal on väga palju raamatuid. «Täna ma kogun vaid raamatuid, millegi muu jaoks enam ruumi ei ole. Kui te tulete minu juurde, siis käite raamatute vahel,» rääkis ta. «Minu raamatukogus on üle 300 000 raamatu. Seda on ühe inimese kohta väga palju.»