Supersorteerija Marie Kondo: kuidas valida raamatuid, mida alles jätta ja millest loobuda?

Kondo korrastusmeetod on tegelikult üsna lihtne – selleks, et aru saada, mida võtta ja mida jätta, soovitab ta eseme kätte võtta ja mõelda, kas see teeb rõõmu. Kui jah, siis tasub see alles hoida, aga kui asi ei tekita mingeid tundeid, siis tuleks sellest loobuda. Sama põhimõtte järgi peaks sorteerima ka raamatuid.

Kondo ise raamatuid ei kogu ja ta on ka Twitteris öelnud, et hoiab kodus korraga vaid 30 raamatut. Kuna Kondo meetod on saanud nii palju tähelepanu, tuli tal end The New York Timesi saates 92nd Street Y selgitada.

«KonMari meetod on selleks, et välja selgitada, mis on sinu jaoks väärtuslik,» ütles ta. «Mis on sinu jaoks kõige tähtsam? Seetõttu, kui kui sind ajab vihale mõte, et sa peaksid raamatud ära andma, siis on see väga hea, see tähendab, et sinu jaoks on raamatud hindamatud.»