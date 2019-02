5 võimalust, kuidas oma kasutatud raamatutele uus elu anda

Uuskasutuskeskus toob selleks välja viis võimalust.

Anna väärt raamat sõbrale edasi

Veel parem tunne sellest, kui lihtsalt hea raamat lõpetada, on see, kui saad kõnealuse raamatu teemadel mõne sõbraga arutleda. Jaga eriti mõnusat elamust ja kingi loetud meeldiv raamat sõbrale edasi. Hea mõte on näiteks sisse kirjutada ka pühendus koos juhisega peale lõpetamist see järgmisele inimesele edasi kinkida. Nii ei jää kasutatud raamatud kellegi riiulile seisma ja väärt kirjandus leiab tänulikud lugejad. Lisaks on põnev hiljem teada saada kelle käes sinu raamat käinud on või kuhu omadega jõudnud!

Anneta raamat Uuskasutuskeskusesse

Kui sul on palju kasutuseta seisvaid raamatuid, siis võid neid Uuskasutuskeskusesse viia kasvõi kastide viisi. Keegi ei hakka neid ukse peal üle vaatama – vastu võetakse kogu lektüür, isegi eestiaegsed ajakirjad ja nõukogudeaegsed entsüklopeediad. Hea on see, et lisaks saad samaaegselt annetada ka kõike muud majapidamises leiduvat – olgu need mänguasjad, nõud või väikeseks jäänud riided. Nii saad raamatute annetamise ühildada üldisema koduse suurpuhastusega.

Vaheta kasutatud raamat võhivõõraga!

Mõnel pool on populaarsust kogumas usalduse põhimõttel toimivaid valveta raamatuvahetuspunktid, kuhu saad oma raamatu jätta ja kellegi teise oma asemele võtta. See toimib aga vaid väikeste koguste puhul. Mitut kastitäit tavaliselt neile riiulitele ei mahu. Eestis on olemas ka raamatuvahetuse veebikeskkond, kuhu saad üles panna kõik teosed, mida soovid mõne teise raamatu vastu vahetada. Arvestama peab siiski sellega, et viimasel variandil saad teosest lahti vaid siis, kui keegi seda konkreetset eksemplari tahab, seega kiireks koduseks suurpuhastuseks see võimalus ei sobi.

FOTO: Christine Pemberton / ©The Image Works / TopFoto

Vii kirjandusklassika kooliraamatukokku!

Mäletad võib-olla endagi kooliajast, kuidas viimased reageerijad raamatukogust tühjade kätega lahkusid, kui kolm klassitäit «Dorian Gray portreed» või «Kõrboja peremeest» korraga lugema pidid? Kui sul endal kooliealisi lapsi pole ja sul leidub riiulis kohustusliku kirjanduse varasalve kuuluvaid teoseid, siis võid huvi pärast oma lähimast raamatukogust uurida, kas neil on neid piisavalt. Kui ei, siis võid kõnealused raamatud neile annetada.

Jäta kasutatud raamatud otse raamatupoodi