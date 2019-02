Raamatusoovitus: teaduspõhist maailmapilti tuleb levitada!

Raamat on üles ehitatud nii, nagu pealkiri lubab – keskendudes kümnele eri mõtlemisveale või instinktile mis meil inimestena on ja kuidas meedia neid ära kasutab. Näiteks keskendub meedia vaid negatiivsele ja eranditele. Terrorismiohvriks langemise tõenäosus on tohutult palju väiksem kui me arvame (eriti 4. taseme sissetulekuga inimestel), ometi sööbivad inimeste alateadvusesse terrorirünnakutes hukkunud rohkem kui igapäevasemad riskid – haigused või autoõnnetused. See seletab, miks kõrgelt haritud inimesed teevad mõtlemises täpselt samu vigu, teinekord isegi rohkem kui mitte vastava haridusega inimesed. Hans Rosling tutvustab raamatu alguses 13 faktiküsimusega testi, millele vastates saab lugeja end kohe testida. Mina vastasin õigesti üheksale küsimusele ja mu teine pool vastas ainult ühele valesti. Peamiselt vastasingi valesti neile, mille kohta eelarvamused olid. Näiteks oletatav laste arv maailmas aastal 2100.

Inimesed arvavad maailmast paraku halvemini, kui see tegelikult on. Kui tihti kirjutatakse meedias sellest, et äärmuslik vaesus väheneb (ka Eestis)? Või üleüldse valdkondadest (globaalselt või Eestis), mis paranevad? Majanduse kasvust ja keskmise brutopalga tõusust kirjutatakse, jah, aga pigem on päevast päeva näha dramaatilisi sündmusi, õnnetustes hukkunuid, sõjalisi konflikte. Tegelikult elame me kõige rahulikumal perioodil inimajaloos, mitte kunagi varem pole äärmuslik vaesus ja laste suremus nii madal olnud. Näiteks räägitakse lapstööjõust Hiinas, aga tegelikult on 5-14 aastaste laste osakaal, kes töötavad täistööajaga halbades tingimustes vähenenud 1950. aastast 2012. aastani 18 protsenti! Keda huvitab 32 elu parandavat muudatust, siis need ja allikad leiate siit. Näiteid ja allikaid on «Faktitäiuses» kümneid ja kümneid. Meedia ja inimeste vananenud teadmised on põhjuseks, miks kõik mõtlevad, et maailm läheb halvemaks, vaesemaks ja ohtlikumaks. Olgu öeldud, et autor ei väida, et maailmas poleks midagi valesti. Ta rõhutab vaid, kuidas on toimunud suured edusammud väga paljudes valdkondades. Globaalne soojenemine, võimalikud pandeemiad, finantskrahh ja maailmasõda on endiselt suured ohud, mis kogu protsessi peatada võivad. Need on peamised, mille vältimisele või aeglustamisele tuleb keskenduda.