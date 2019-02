Oksjonil läheb müüki eriti haruldane Hitleri signatuuriga «Mein Kampf»

Luksuslikus köites ilmunud raamatul on kuldne reljeefne selg ja see on üks kahekümnest sellisest raamatust, mis anti välja vaid lähedastele ja natsiparteis kõige olulisematele inimestele kinkimiseks. Oksjonile läheb raamat, mille Adolf Hitler kinkis 1925. aastal jõuluõhtul Hermann Esserile.

«See on tõenäoliselt kõige haruldasem «Mein Kampfi» väljaanne, mis on kunagi oksjonile müüki pandud. See on üks kahekümnest – sellest harukordsemaks enam minna ei saa,» kommenteeris Mullocki esindaja väljaandele SWNS.