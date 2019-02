Trüki- ja Paberimuuseumis esitletakse väga erilist «Väikese printsi» käsitöököidet

Kell 18:00 on kõik «Väikesele printsile» kaasaelajaid oodatud muuseumi, et tutvustada vastvalminud köidet.

«Väike prints» valmis Trüki- ja Paberimuuseumi vanade masinatega eksklusiivses piiratud tiraažis käsitööväljaandena: kokku vaid 250 nummerdatud eksemplari. Põhitekst on laotud linotüübil, osalt on kasutatud ka käsilao tinatähti. Raamatu sisupoognad, kõvakaas ning ümbrispaber trükiti vanade trükimasinatega kõrgtrükitehnikas. Leheküljed on kokku köidetud, kõvakaaned valmistatud ning kogu köide on valminud käsitsi ning sel on käsitsi marmoreeritud eeslehed. «Väikse printsi» käsitööväljaande projekt läks käima tänu mitmesajale hooandjale, kes Hooandjas väljaandjaid toetasid.