Andre Abner teab õnneliku elu retsepti: tehke sporti ja luuletage emotsioonid endast välja

Sari käivitus juba eelmisel aasta alguses ja nüüdseks on jõutud ihaldatud 100. raamatu verstapostini. «See, et sajas raamat on spordist, on mõneti ka juhus, sest mõte koorus välja Abneri vestlusest ajakirjade Jooksja ja Tennis väljaandja Donatas Narmontiga, kes võttis Abneri pakutud väljakutse vastu, seda enam, et «sahtlisse luuletamisega» oli ta ka varem kokku puutunud. Lepiti kokku, et sport on sarja lõpetamiseks sobiv teema, seda enam et ka mõlemad mehed on ise seotud spordi ja eelkõige kestvusjooksuga.»

Raamatus «Spordimehe saatus» on kokku 35 luuletust, nii lühemaid kui pikemaid. Põhiosas jaotuvad need kolme rühma: esiteks Eesti tippsportlased; teiseks spordifilosoofia, spordi tagamaad ning võlud ja valud, sealhulgas ka laste ja noortespordi sugemetega luule ning kolmas on autobiograafiline osa, seotud autori enda ja tema laste sportimisharrastustega. «Minu eesmärk oli see, et enamik luuletusi teha riimis, nii nagu n-ö «vana kool» ette nägi ja millede loomisest ja kokku panekust saan ka ise suurema rahulduse. Samas on sekka ka vabavärssi ja lühemaid luuletusi,» selgitas raamatu autor.

Raamatu esitluseksemplarid trükiti kõvas köites, muidu on aga kogu sari ilmunud pehmekaanelises köites. Järgmisest nädalast on raamat müügil ka raamatupoodides. Luuleraamatu toimetaja on Piret Viherpuu ning kujundanud Karin Weissbach. Et spordiga veelgi paremini samastuda, algab ja lõpeb raamat «soojenduse ja lõdvestusega». Ka nimiluuletus «Spordimehe saatus» tuuakse erinevas variatsioonis lugejate ette nii teose alguses kui lõpus.