Forbesi edetabel: 10 kirjanikku, kes teenisid 2018. aastal kõige rohkem

Kõige suurema varanduse teenis 2018. aastal oma kirjatöödega krimikirjanik James Patterson, kes on Forbesi enimteenivate kirjanike edetabelis olnud 20 aasta jooksul kümme korda. On väga suur tõenäosus, et ta teenib korralikult ka sel aastal, sest vahepeal jõudis juba ilmuda tema Bill Clintoniga kaastöös kirjutatud raamat «The President is Missing». Rowling möödunud aastal midagi uut ei avaldanud, kuid tema varasemad teosed müüvad siiani nagu soojad saiad. Lisaks saab ta tulu teemaparkidest, lavastustelt ja ekraniseeringutelt.