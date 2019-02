Urmas Vadi tunnistab ausalt üles: olen isegi šovinistist kirjanikutossakas

Mulle väga meeldivad naised! Muidugi mu oma abikaasa, mu oma tütar, mu oma ema, aga mul on ka palju naistest sõpru ja mõttekaaslasi. Tihti leian ma end seltskonnas vestlemas pigem naiste kui meestega. (Mäletan kunagi aastate eest üht reisi Marimaale, olime koos Hasso Krulli ja Kauksi Üllega ühe kohaliku kunstniku vanemate juures Mari külakeses. Seal oli kombeks, et naised istusid tagatoas ja mehed olid õues trepil ja rüüpasid suurest purgist puskarit. Ühel hetkel ma ei jõudnud enam juua ja läksin tuppa naiste seltskonda. Ilmselt nii kohalike meeste kui naiste silmis kandsin end sel hetkel maha. Hasso pidas aga kenasti vastu, kuid see-eest oksendas järgmisel hommikul kartulimaa otsas.)

Aga kas see tähendab, et ma oleksin oma ema piisavalt aidanud, kui ta tuli bussiga koju, mõlema käe otsas peaaegu vastu maad vajunud kilekotid toidukraamiga? (Kas mäletate veel piimapudeleid, hapukoore- ja majoneesipurke? Huh, need kaalusid tonne!) Kas mul on olnud piisavalt häid ja ilusaid sõnu oma naise ja tütre jaoks? Kas ma olen oma raamatutes kirjutanud piisavalt naistest, loonud oma näidendites huvitavaid ja uhkeid naisrolle? Vastus on: ei!

Ma olen alati küll veidi põlglikult lugenud neid raamatuid, vaadanud neid lavastusi, kus laiutavad keskealised mehed, ajavad olulist juttu, arutavad maailma küsimusi, aga naised on kusagil lavasügavuses ja nende roll on täita lava oma iluga. Aga kui ma vaatan päris ausalt enda sisse, siis ma olen ise samasugune šovinistist kirjanikutossakas. Paradoksaalne on aga see, et kohtudes oma lugejatega, nähes teatrisaalis publikut, on need minu lugejad just naised!