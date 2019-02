Mida kuradit ma sööma peaksin?

Me ümber tiirleb tohutu hulk pidevalt muutuvat ja vastuolulist teavet toidu kohta. Selles infouputuses muutub valikute tegemine üha raskemaks. Toidupoodi jõudes tabab meid segadus ja jõuetus. Mida valida või mida uskuda? Ka kõige teadlikum meist jääb valikutega hätta ega tea, mida süüa, et püsida heas vormis ja parandada tervist.

Dr. Mark Hyman on praktiseeriv perearst, kümnekordne #1 New York Times menukirjanik, rahvusvaheliselt tunnustatud arvamusliider, kõneleja, koolitaja ja oma valdkonna propageerija. Ta on Clevelandi Kliiniku Funktsionaalmeditsiini Keskuse direktor. Ta on teinud kaastöid paljudele telesaadetele ja ajalehtedele.