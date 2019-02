Mis juhtub, kui ratsionaalne maailmavaade põrkub alternatiivraviga?

Eri valdkondade teadlased on leidnud viimasel ajal hulgaliselt tõendeid, et mõtted, tunded ja veendumused võivad vähendada valu, parandada haavu, hoida ära põletikku ja südamehaigusi ning isegi aeglustada mõne vähivormi kulgu. Auhindadega pärjatud teaduskirjanik Jo Marchant kasutab kõige uuemaid uuringuid, et näidata meile vaimujõu hiiglaslikku tervendavat potentsiaali, kombata selle piire ja selgitada, kuidas saame värskeid avastusi oma elus suunanäitajatena kasutada.