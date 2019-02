Hannes Veskimäe: ma nimetasin seda pangarööviks, ainult et pank röövis meid

«Ma nimetasin seda pangarööviks, ainult et pank röövis meid,» ütles ta saates ja selgitas, kuidas pärast majanduskriisi tehti nii-öelda keha, mis ostis kokku Swedbanga kinnisvara tagatised. «Aga ei teinud seda niisama, vaid kasutas selleks siseinformatsiooni, mis tuli Swedbangast endast. Tegemist oli kriminaalse tegevusega, kuna see oli organiseeritud. See oli organiseeritud kuritegevus.»

Veskimäe sõnul oli õhkkond hüsteeriline nii enne kriisi kui pärast seda. «Tegelikult rootslane ütles meile «hüppa» ja me hüppasime. Vahel pole, kas see oli ebaeetiline, ebaseaduslik jne. Selline see maailm oli,» nentis ta. «Minu rolli oli algselt pumbata raha Eesti majandusse ja hiljem tegeleda pankrottide ja sanktsioneerimistega. Ma olin siis selles nii-öelda lintšimiskomandos, kuniks ma siis rootslaste käskudele vastu hakkasin ning mind vallandati.»

Veskimäe rääkis saates, et oli küll kollanokk, aga sai täiesti aru, mis toimus. Kui ta nägi, et juhatuse esimees päevauudistes otse kaamera ees valetas, hakkas ta mõtlema, et midagi imelikku on toimumas. Enda vallandamise põhjuseks peab ta seda, et ta hakkas vastu ühe suurettevõtte rootslastele müümisele. «Ma ei olnud nõus nii-öelda päästikule vajutama. Rootslased küsisid kõige pealt, kas ma võtan altkäemaksu, ja siis hiljem mind vallandati.»