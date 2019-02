Lugu naisest, kes läks isa uskumuste tõttu kooli alles 17-aastaselt

Autor puudutab valusaid teemasid nagu emotsionaalne ja füüsiline vägivald, düsfunktsionaalse perekonna probleemid, pime usk ja sellega kaasnev ajupesu, mis paneb sind uskuma, et oled ise kõiges süüdi. See teos ei jäta külmaks kedagi. Selle tõestuseks on ka lugematu arv auhindu ja positiivset tagasisidet maailmas. New York Times hindas raamatu 2018. aasta raamatute top 10 hulka. Kuigi tegu on memuaariga, loeb seda nagu ladusalt kirjutatud ilukirjandust, sest sündmused ei tundu reaalsed ning tekib soov teada saada, kas ja kuidas läheb lugu edasi. Veel vähem mahub pähe mõte, et sündmused leidsid aset vaid mõned aastad tagasi.

Tara Westover on noor naine, kes oli 9-aastane, kui sai esimest korda sünnitunnistuse. Ta astus esimest korda klassiruumi 17-aastaselt ja ei külastanud kordagi arste oma isa uskumuse pärast. Raamatus kirjeldab ta võikaid ja vähem võikaid seiku oma üleskasvamisest, kirjeldades küllaltki detailselt tema vastu suunatud vägivalda. Samas jõuab ta ka positiivsema poole peale, milleks on haridus. Tara on tänaseks päevaks doktorikraadiga ja ütleb, et haridus päästis ta.

Raamat on kirjutatud väga soravalt ja lausa lendab käes, tuleb vaid arvestada sellega, et see raputab sind kontideni, sest teemad on väga rasked. On hetki, kus tahaks kõva häälega karjuda, sest raamatus toimuv ajab täiesti endast välja. Siis tulevad hetked, kus üritad teda mõista, ja hakkab väga kurb. Tegu ei ole fiktsiooniga, vaid päris inimese looga ja see raamat väärib oma suurt kiidulaulu. Raamat pakub palju emotsioone – ole selleks laenguks valmis.