Kunstnik Albert Gulk püüdis liblikad raamatusse

Gulgi enamasti must-valge joonistuskeel on üks äratuntavamaid eesti kunstis. Tema pilte täidavad nii veidrad teiste planeetide elanikud, inimeste sarnaselt käituvad loomad kui juhukohtumised kunstniku igapäevaelust. Samas on kujutatud situatsioonid ja keskkonnad kõike muud kui tavalised ning kummastavaid sündmuseid vürtsitab mõnusalt muhe huumor.

Seoses Gulgi 50. sünnipäevaga toimub Tartu Kunstimajas tema loomingut kokkuvõttev näitus «Suurte liblikate öö». Samuti ilmub raamat «Tasku Gulk», mis sisaldab 52 üks-ühele detaili kunstniku joonistustelt. Eesti ja inglise keelse trükise koostaja on Peeter Talvistu ja kujundaja Katrin Nõu.

Albert Gulk (sündinud 17. veebruaril 1969) on lõpetanud 1996. aastal Tartu Ülikooli maaliosakonna. On üks Kursi koolkonna asutajaid ning osaleb näitustel alates 1988. aastast. 2009. aasta Ado Vabbe preemia laureaat. Käesolev väljapanek on tema esimene isikunäitus Tartu Kunstimajas.