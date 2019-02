Hannes Veskimäe: rikkad teevad, mis nad tahavad ja vaesed maksavad kõik kinni

Mida enam aega edasi läks, seda selgemaks sai talle, et tegu ei ole lokaalse probleemiga. Eestis ei ole aga Veskimäe sõnul kombeks sellistest asjadest rääkida. «Öeldakse, et me tarbisime üle, me peame püksirihma koomale tõmbama, me peame oma lauahõbeda maha müüma, et siis pankuritele ja rikastele need pealesurutud laenud tagasi maksta. Ega siis jumala eest nemad ei tohi kahju kannatada! See on see laiem dimensioon, mida ma püüdsin endale selgeks teha ja raamatus lihtsale inimesele arusaadavalt kirjeldada,» selgitas ekspankur.

Isiklik pettumus

Hannes Veskimäelt on küsitud, et miks ta sellise jamaga üldse tegeleb. Ta oli tipp-pankur, kes oleks võinud elu lõpuni sõita uhkete autodega ringi ja olla nii-öelda söögiahela tipus. «Aga mul käis see mingi isiklik klõps peas ära, kus ma hakkasin vastu. Ma higistasin selle raamatuga, sain ta lõpuks valmis ja sain siis selle ka eetrisse,» tunnistas autor, et põles kirjutades mitu korda läbi ja peab nüüd veidi aega puhkama.

Veskimäe mõte ei olnud kirjutada ainult eestlastele. «Ma arvan, et tavaline inimene tegelikult teab, mis toimub, aga sellest mitte keegi ei räägi, toimub selline glasuuritamine,» avaldas ta arvamust. «Lihtsalt räägitakse mingit ebarealistlikku juttu. See on topeltreaalsus, mis toimub.»