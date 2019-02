Hästihoitud saladus: gängsterid Bonnie ja Clyde proovisid kätt poeetidena

Seda, et Bonnie Parker värsse vormis, teati juba varem. Jeff Guinn kirjutas lindpriidest paari eluloos «Go Down Together», et Parker kirjutas luuletuse «Suicide Sal», mis jutustas noorest ja naiivsest maatüdrukust, kes armus vanglas kurjategijasse ja lasi end halvale teele mõjutada. Nüüd on Clyde’i õelaps pannud oksjonile müüki päeviku, milles on oma kriminaalsest elust kirjutanud nii Parker kui Barrow, edastab The Guardian.

Üks märkmikus leiduvatest luuletustest on välja lõigatud ja pandud eraldi ümbrikku, mille peale on kirjutatud «Selle kirjutas Bonnie».

but it’s death for Bonnie and Clyde.»

to the law a relief

to few it’ll be grief

they’ll bury them side by side

«Some day they’ll go down together

Here’s the story of «Bonnie and Clyde».»

Of something to read,

If you’re still in need

Of how he lived and died.

«You’ve read the story of «Jesse James»,

Bonnie kirjutis lisati paari elulukku, et heita pilk ka kurjategijate endi nägemusele nende loost. Nüüd selgus, et märkmikus on veel üks luuletus, mille autoriks on Barrow.

«Bonnie’s Just Written a poem

the Story of Bonnie & Clyde. So

I will try my hand at Poetry

With her riding by my side.

We donte want to hurt anney one

but we have to Steal to eat.

and if it’s a shoot out to

to live that’s the way it

will have to bee.

We have kidnapped some

people. And tied them to a tree

but not so tight that after we

were gone tha could not get

themselves free.

We are going home tomorrow

to look in on the folks. We will

meet then out near Grape Vine

if the Laws donte get there

first.

Now that’s not as good as

Bonnies. So I guess I

Will call it a flop-

But please God Just one

moore visit before we are

Put on the spot.»