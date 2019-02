ELK kuu raamat kinnitab tõde: kui tahate, et teie lapsed oleksid intelligentsed, lugege neile muinasjutte

Saksa kirjanik Stefanie Taschinski (1969) on oma kodumaal tuntud eelkõige lugudega väikesest daamist, millest peagi on valmimas ka film. Kirjastuse Pegasus vahendusel ja Goethe Instituudi toetusel jõudis temalt eesti lasteni aga hoopis põnev fantaasialugu «Caspar ja Unustuse Meister». See on teos, mis tuletab meelde, et oma perekonda ei tohiks kiires elutempos unarusse jätta, vaid sellele tuleks rohkem tähelepanu pöörata ning lähedaste seltsis veedetud aega kõrgemalt hinnata.

Jutustaja rollis on pere keskmine laps, Caspar. Tal on hiljuti kuueaastaseks saanud väikevend Till, kes, nagu pere väiksemad ikka, on omajagu tüütu. 13-aastane õde Greta on aga tubli ja asjalik tüdruk, kes vanematele abiks olles end juba pooleldi täiskasvanuna tunneb. Caspargi tahab, et tema nukuteatri omanikest vanemad teda täiskasvanuna kohtleksid – on ta ju vaid mõni aasta Gretast noorem, kuid paraku tundub Caspar neile ikka veel pisikese ja asjatundmatu lapsena. Vaid perekonna hea abiline nukumeister Anatol oskab hinnata poisi panust juba sajandeid perekonna valduses oleva nukuteatri arengusse – ikka kutsub ta Casparit töökotta appi, innustab ja õpetab teda.

Kuna tulemas on suur vana-aastaõhtu esietendus, on kõigil kiire. Caspar saab aga kõige tüütuma ülesande – valvata väikevend Tilli, samal ajal kui kõik teised saavad teha miskit põnevat: harjutada etenduseks, valmistada ette kavasid või seada teatrit külastajate jaoks valmis. Koos lähevad vennad uisutama, kuid uiske jalga pannes märkavad nad võõrast tüdrukut nende seljakoti kallal toimetamas. Kodus avastavad nad kotist pooliku marionettnuku, kel puudub pea. Samal õhtul ilmub teatrisse, kus Caspar saabuvate külastajatega tegeleb, salapärane võõras, kes poisile nuga laenab. Need on aga vaid eelsündmused, mis kulmineeruvad Tilli kadumisega. Niigi keerulise olukorra teeb veel raskemaks see, et vanemad on ta unustanud ja kõik väikevennaga seotud esemed on haihtunud, justkui teda poleks kunagi olemas olnudki. Kuigi kõik soovitavad Casparilgi Tilli lihtsalt unustada ja eluga edasi minna, otsustab poiss mitte alla anda ja väikevenna, maksku mis maksab, üles otsida. Alguse saavad tormilised sündmused, mis viivad poisi kokku Unustuse Meistriga, kes lapsi nende kodudest röövib, neid senist elu unustama paneb ning endale allutab. Kõige selle põhjus peitub aga sajandeid tagasi sõlmitud julmas lepingus, mida seni keegi pole murda suutnud.

Stefanie Taschinski jutustamislaad on selge ja loogiline, seda on noorel lugejal lihtne ja mugav jälgida. Samas on selles aga piisavalt salapära ja müstilisust, mis järjekindlalt põnevust loob ja ülal hoiab. Pidevalt on miskit, mida lugejate ees varjatakse või saladuses hoitakse. Lugu oleks justkui lõngakera, vähehaaval ja tasapisi avanevad selle sügavamad kihid, mis panevad sündmustele uue pilguga vaatama. Uusi tähendusnüansse ja tõlgendusvõimalusi loovad ka teosesse osavalt sulandatud viited lastekirjanduse klassikalistele teostele nagu Carlo Collodi «Pinocchio seiklused» või Hans Christian Anderseni muinaslood.

Caspari-raamatus on nukuteatritemaatika ühendatud elu näitelava teemaga. Autor tundub küll teooriale kõike korraldavast saatuse sõrmest või jumala juhtivast käest tublisti vastu vaidlevat. Pigem eelistab ta vaba valikut, igaühe iseenda otsustusvõimet. Et seda tagada, on oluline anda lapsele eluteele kaasa võimalikult palju lugusid, millest laps ise saab õppida ja oma järeldused teha. Lood on ellu astujale kui turvavõrk, mis raskuste korral appi tuleb. Samuti nagu perega üheskoos veedetud aeg ja selle jooksul loodud mälestused on need, mis meil aitavad üle ka tuleviku karmimatest hetkedest.