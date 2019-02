Kuidas panna kasutatud raamatud interjööris elama?

Igal raamatul on väärtus, seda nii sisuliselt kui ka füüsilisel kujul. Kel sisu loetud ja sealt tarkuseterad kätte saadud, siis võib raamatuid edukalt kasutada ka sisekujunduses interjööri põnevamaks, lahedamaks või huvitavamaks muutmisel. Ükski raamat pole kasutu ja ära ei tohiks neid kindlasti visata!

Uuskasutuskeskus toob välja mõned lihtsad ja ägedad ideed, kuidas kasutatud raamatud siseruumis elama panna.

Tee raamatust riiul

Võta üks tugevate kaantega ja piisava paksusega raamat ning pane see mõne meistrimehe abiga seina külge kinni, et tekiks raamatust riiul. Nii saad sinna peale mõne mälestuseseme, äratuskella või midagi muud toredat panna.

Kasutatud raamatud lillevaasi aluseks

Vali välja mõnusalt vanaaegsed raamatud või just värvilised ja moodsad, kui sinu kodu on pigem seda stiili, aseta need üksteise peale ning sellele omakorda lillevaas. Nii ei ole vaas ainult laua, kapi või põranda peal, vaid sel on liniku asemel aluseks hoopis raamatud.

Raamatutorn kui sisekujunduslik element

Kui sul ootab rohkem kui paar kasutatud raamatut oma uut elu, siis aseta need suuruse järjekorras üksteise peale, alustades kõige suuremast. Pane iga järgnev raamat eelmise peale väikese nurga all, nii et kaaned oleksid mõlemast raamatu äärest natuke üle. Kui üksteise peale sedasi raamatuid kahanevas suuruses asetada, tekib mõnusa spiraalse efektiga torn, mis on ägedaks esemeks kodudisainis.

Raamatutest telerialus

See on imelihtne, kuid geniaalne viis raamatuid kasutada! Tee kaks või kolm ühekõrgust raamatuvirna, aseta nende peale puuplaat ja ongi TV-alus valmis. See, kas sul läheb vaja kahte või kolme raamatuvirna, oleneb puuplaadi pikkusest ja kandevõimest. Mida pikem plaat, seda rohkem virnasid igaks juhuks teha tuleb.

Teistmoodi raamaturiiul

Kasutatud raamatud muutuvad automaatselt sisekujunduse elemendiks, kui nende hoiustamisele läheneda loovalt. Tee maast-laeni ainult üherealine raamaturiiul, kus raamatud ei ole vertikaalselt vaid horisontaalselt, pane riiul hoopis lae alla või ehita terve seina ulatuses suur raamaturiiul näiteks esikusse, ühtmoodi uudse lahendusena tunduvad kõik.

Kasutatud raamatud kingituseks

Pane tualetti korv raamatutega, millest sul pole kahju loobuda. Juurde tee silt, et kõik külalised, kes kasutavad su wc-d, võivad endale valida ühe raamatu, mis nendega koju kaasa läheb. Nii saavad nad mõnusalt uudistada, mis lektüür sul kodus olemas on ja uusi omanikke otsib ning endale meelepärase leida.