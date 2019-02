Arvustus. Me kõik oleme pärit oma libaverest

FOTO: Raamat

Tõnis Vilu «Libavere: mõned üksikud luuletused»

Illustreerinud Hanna Samoson, kujundanud Maris Kaskmann

Häämaa, 2018

67 lk

Mõni raamat lihtsalt on natuke nagu jalahoop läbi kipsplaadist seina. Kipsplaat on kena korrektne ja kunstlik ning igal pool üsna ühtemoodi, katab igasugu sodi ära, aga raskemat riiulit ei kanna. Kipsplaat on tänuväärselt praktiline, aga vahel saab sellest ikka kõrini. Ka keel, mida me räägime, on suurelt jaolt paratamatult praktiline. Asjad vajavad ajamist ja asjad saavadki enamasti aetud. Aga ka keelest saab vahel kõrini. See juhm tömp tööriist, lahutamatu lisajäse, mõtteprotees pole just päriselt meie endi käsutuses, vaid paneb mingid oma reeglid paika ja koliseb omaenda inertsi pidi edasi. Sest tal on vaja toimida.

Kipsplaadilise diskursuse lõhkumine

Igasugune suhtlus, sealhulgas (eriti?) luule, kõnnib täpsuse ja arusaadavuse, informatiivsuse ja kommunikatiivsuse vahelisel noateral. See, mida sa öelda tahad, peab teadagi olema piisavalt uus, et oleks mõtet seda öelda, ja piisavalt tuttav, et teised sellest aru saaksid. Halb luule on tihti, noh, liiga arusaadav, sest ta laseb keelel enda eest liiga palju ära öelda. Luulel on omaenda poeetiline prääkpruuk, nimetagem seda diskursuse vooluks. Vool viib kaasa ja võib kõnelejal jalad täiesti alt pühkida. Hurm ja surm, taevas ja vaevas vms riimuvad nagu iseenesest – aga mida me ise öelda tahtsimegi? Ei mäleta enam, keel lõpetas mõtte meie eest nii, nagu on tavaks mõelda. On asju, millest justkui ei saakski korralikus keeles rääkida, sest see keel kaaperdab nad, ütleb ette, annab ära. Jälle kukub suust lahmakas kipsplaati.

Tõnis Vilu keel tundub üritavat sellest voolust välja rabeleda, rääkida keelt, mitte lasta keelel ennast rääkida. Vahepeal tundus mulle, et näen täielikku mudamaadlust, heitlust diskursusega, peaaegu on tunda higilõhna ja hambakirinat. Katset keelt tegelikkuse poole tagasi tirida. Selle katse õnnestumiseks on tarvis praktilist, üldarusaadavat kipsplaadilist diskursust omajagu lõhkuda, ja pole vist parata, et vahetevahel hakkab seda nähes ka ebamugav, kui sõnad moonduvad su pilgu all nagu asjad, mida unenäos vaatad: «öeldasse üeldakse ööldaske […] öeldakse öeldass öeldase» (lk 60).

Mulle paistab, et selle lammutamise kaudu saabki tõesti rääkida millestki, millest muidu ei saaks; et viljeledes koolitahvli-õigekirjast õige kauget, justkui koolitamata kirjutamisviisi, tabad ehk endaski veel kuskil peidus kükitavat koolitamata mõtlemist, millel pole kõigele kohe siledat vastust valmis. Kirjutad, nagu oleksid metsik, ja saadki natuke metsikumalt mõelda.

Millest ei saa rääkida…