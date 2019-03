Ka lugeja võib kogeda läbipõlemist – mida siis teha?

Enamasti valime me lugemiseks midagi sõltuvalt tujust. Lugemise ajal võib see tuju aga muutuda ja valitud raamat hakkab ühtäkki vastu. Sellest polegi hullu, kui elu lugemisnimekirja kätte mängib, aga kui miski ei toimi, siis see ei toimi. Sattudes sellisesse olukorda on mõistlik vahepeal midagi muud lugeda. Võib-olla soovid vahelduseks lugeda hoopis midagi sellist, mis ei ole ilukirjandus? Proovides teistsuguseid raamatuid saad rahus oodata, kuni su huvi ilukirjanduse vastu tagasi tuleb.