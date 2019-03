Põhjus, miks George R.R. Martin loobus võimalusest telesarjas oma nägu näidata

Raamatufännid on saanud rõõmu tunda sellest, et nad juba teavad, mis sarjas toimuma hakkab. Isegi siis, kui telesari on raamatutes toimuvast veidi erinev, on neis siiski palju sarnast. Nüüd on aga asjalood veidi muutunud ja fännid on läinud rahutuks, sest Martin ei ole sarja viimast raamatut veel valmis saanud, kirjutab Bookstr.

Esialgu ei olnud see eriline probleem, sest kirjanikuhärral oli romaani lõpetamiseks küllalt aega enne, kui telesari raamatutes toimunule järele jõuab. Esimesed hooajad jõudsid televaatajate ekraanidele ja keegi ei tõstnud paanikat. Ned kaotas pea, Tyrion sai näkku armi ja Robb leidis oma otsa verises pulmas. Keegi ei värisenud, sest me juba teadsime, mis tuleb. Ühtäkki hakkasid aga telesarjas juhtuma asjad, mida raamatutes ei olnud.

Telesarja neljanda hooaja lõpuks sai selgeks, et ette võib tulla igasugu ootamatusi ja fännid läksid ärevile. Kuna George R. R. Martini fännibaas on tõesti suur, levib ohtralt erinevaid teooriaid ja õudusjutte ka selle kohta, et ta ei lõpetagi viimast raamatut kunagi ära. Fännide seas kasvab hirm, et HBO telesari rikub lugemisnaudingu ära, kui sarja lõpp väga oluliselt raamatust erineb.

Sarja viimase raamatu ilmumisest on mitu aastat möödas ja George R. R. Martin tunneb pinget. Vahel on ta intervjuusid andes lubanud, et hoiab ajakirjandusest eemale, läheb kuhugi kaugele varju ja kirjutab sarja lõpuni. Seda ongi ta teinud.

Hiljuti tunnistas ta väljaandele Entertainment Weekly intervjuud andes, et «Troonide mängu» telesarja loojad D.B. Weiss ja David Benioff pakkusid talle võimalust sarjas külalisena üles astuda. George R. R. Martin keeldus väga lihtsal põhjusel. Nimelt ei ole tal aega, sest ta peab «Jää ja tule laulu» järgmise osa «The Winds of Winter» ära kirjutama.

«David ja Dan kutsusid mind ühte finaalossa külalisesinejaks, mida mul oli kiusatus ka teha,» tunnistas ta. «Aga ma arvasin, et ainult külalisesinemise pärast ei saa ma raisata aega Belfasti tagasi minekuks.»