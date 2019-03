Naine leidis raamatu seest 4000 dollarit, tagastas selle õigele omanikule

«Ma olin täiesti tummaks löödud,» ütles McAllister naerdes väljaandele Fox News. «Tõesti, ma ei leidnud sõnu. Minu kõrval seisid inimesed, kes omavahel rääkisid. Ma lihtsalt jõllitasin avatud raamatut ja sekkusin nende vestlusesse, kui olin võimeline ütlema: «Vaadake, mis ma leidsin!»» meenutas ta.

Tema käes oli «Rooma impeeriumi tõus ja langus», mille ta oleks müüki saatmise asemel vanapaberiks saatnud, sest sama raamatut oli neil juba mitu tükki. Enda sõnul sirvis ta raamatut puhtalt selleks, et oma süümepiinu leevendada, kuna tal oli kahju väärt kirjandust ära visata. «Ma ei tea, mis see oli, ma olin seda sõna otseses mõttes ära viskamas,» ütles ta. «See oli lihtsalt tunne.»

Alguses ei suutnud ta oma silmi uskuda ja arvas, et raamatu sisse õõnestatud augus on mänguraha. Kokku oli raamatu vahel neli pakki 100-dollarilisi paberrahasid. Samas oli ka kiri, kus oli märgitud pere, kellele raha kuulub. Seetõttu leidis naine raha omaniku üles vähem kui kümne minutiga.

«See oli veidi üllatav, sest see härra tuli kohale koos oma täisealise tütrega, kes lubas mul vanahärrat lüüa. Ütlesin, et ei, see on sinu töö,» naeris ta.

Tuli välja, et mehel, kes raha ära peitis, on neli last, kes olid juhtunust suures hämmingus. Lapsed küsisid isalt, kas ta on veel niimoodi raha ära peitnud ning mees ütles, et ei ole.